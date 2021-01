Da Dante al Milite Ignoto: tutti gli anniversari che l’Italia celebrerà nel 2021

Roma – Questo nuovo anno è iniziato e, come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno (leggi qui), il 2021 sarà un anno in cui si celebreranno diverse ricorrenze importanti. Ricorrenze che rappresentano tappe fondamentali della storia d’Italia e che hanno fondato le radici della nostra Costituzione. Anniversari da non dimenticare, perché raccontano chi siamo e custodiscono la nostra identità nazionale.