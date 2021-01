Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’aria artica che continua ad affluire dall’Europa nordorientale verso il Mediterraneo riuscirà a generare una vasta e profonda circolazione depressionaria sull’Europa sudoccidentale nel corso del prossimo weekend che si posizionerà sulla Penisola Iberica. Da questi settori si dipartirà una serie di perturbazioni dirette verso levante, che punteranno anche l’Italia. La loro traiettoria farà si che le regioni più coinvolte saranno quelle centro-meridionali, mentre buona parte del Nord rimarrà al di sopra dei loro passaggi. Nel frattempo l’aria fredda incanalata nel letto di correnti nordorientali continuerà ad affluire al Nord e su parte del Centro, mentre al Sud si intensificherà un richiamo di correnti meridionali assai più miti che favoriranno un parziale miglioramento domenica ma che soprattutto origineranno forti differenze di temperature tra un estremo e l’altro dello Stivale. Vediamo cosa ci aspetterà più nel dettaglio:

METEO VENERDÌ 8 GENNAIO. Sin dalle prime ore della giornata giungerà un nuovo impulso instabile da ovest determinando la ripresa di piogge e rovesci sulle regioni tirreniche, in rapida estensione alle adriatiche, dalla Romagna all’alta Puglia, anche in forma di rovescio. Fenomeni che tenderanno ad attenuarsi in giornata, dapprima sulle tirreniche, poi sulle adriatiche, ad eccezione di Campania, alta Calabria, Lucania e Puglia dove proseguiranno fino a sera. Neve sull’Appennino centrale dai 1500m circa. Sempre la sera nuove piogge in arrivo da ovest sulla Sardegna. Ad eccezione della Romagna rimarrà asciutto il Nord, con schiarite anche ampie. Temperature che continueranno ad invertire la rotta al Sud e in Sardegna, recuperando alcuni gradi soprattutto in Sicilia.

METEO SABATO 9 GENNAIO. Maltempo sin dalle prime ore della giornata sulla Sardegna con piogge e rovesci che si estenderanno rapidamente alle regioni centro-meridionali peninsulari, ad eccezione dell’alta Toscana, che rimarrà probabilmente all’asciutto, e della Sicilia, con solo qualche piovasco. Neve a quote collinari su Toscana, Marche, Abruzzo e Molise, un po’ più elevate sul Lazio e alta Puglia (dai 1000m circa). Neve a quote sempre più elevate sull’Appennino Meridionale e temperature in aumento su tutto il Sud. Schiarite invece al Nord, specie sull’alta Val Padana, ma in un contesto sempre molto freddo con minime ampiamente sotto zero.

METEO DOMENICA 10 GENNAIO. Ancora maltempo in Sardegna e al Centro-Sud, ad eccezione di Sicilia, Calabria e Salento dove il tempo risulterà più asciutto, seppur con cieli offuscati da spessi strati medio-alti. A differenza della giornata precedente i fenomeni potranno spingersi un po’ a nord coinvolgendo la bassa Pianura Padana (zone a sud del Po) e la Liguria, dove la neve potrebbe scendere a quote molto basse o a tratti pianeggianti. Neve a quote collinari sull’Appennino Settentrionale, a quote sempre più elevate su quello centrale (1500m circa). Sempre molto freddo al Nord con minime ampiamente sotto zero, molto caldo all’estremo Sud con valori anche superiori ai 20°C in Sicilia. Vista la situazione estremamente dinamica la tendenza potrebbe subire modifiche e vi consigliamo di seguire i prossimi aggiornamenti.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Giornata di transizione sulle regioni tirreniche, dove, dopo tanto giorni di pioggia il tempo torna asciutto. nella prima parte del giorno cieli ancora da nuvolosi a molto nuvolosi, prime schiarite dal pomeriggio sulla Toscana, in estensione anche a Umbria e Lazio. Possibile nevischio sui crinali appenninici a confine con le Marche. Temperature in rialzo nei valori massimi, specie sul Lazio occidentale. Venti settentrionali, con locali rinforzi lungo le coste, Maremma, alto Lazio e crinali appenninici. Mare mosso.

SABATO: Circolazione depressionaria di nuovo attiva sulle regioni del medio Tirreno, sarà responsabile di un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con nubi in progressivo aumento nel corso del giorno e fenomeni diffusi, deboli o moderati, che interesseranno Lazio, Toscana ed Umbria dal pomeriggio ed in serata. Quota neve a partire dai 350-600m su Toscana ed Umbria (qui in aumento serale), mentre sul Lazio sarà a partire dai 1300-1500m. Venti in rinforzo da nord-est, in particolare sulle coste, Maremma, Alto Lazio e crinali appenninici.

DOMENICA: un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico su litorali settentrionali e pianure meridionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; su litorali meridionali, pianure settentrionali, capitale, subappenninche e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in intensificazione; Zero termico nell’intorno di 1700 metri. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Residui fenomeni fra la notte ed il mattino del 7 gennaio sull’alta Toscana, con quota neve a partire dai 250-400m e nuove piogge deboli in serata sul Lazio. Seguirà un venerdì con nuvolosità estesa e piogge in prevalenza deboli su Toscana ed Umbria, localmente moderate sul Lazio. Quota neve sulla Toscana a partire dai 200-500m, sull’ Umbria localmente dai 350-600m. Una circolazione depressionaria si attiverà di nuovo sulle regioni del medio Tirreno, e sarà responsabile di un ulteriore peggioramento nel fine settimana, portando piogge, rovesci e venti in ulteriore rinforzo con neve in appennino ed a quote collinari su Toscana e localmente Umbria.

Fonte: 3B Meteo