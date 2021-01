Ostia, Mendolia nuovo dirigente del X Distretto di Polizia di Stato

Ostia – “Il Dirigente del X Distretto di Polizia di Stato Lido di Roma Eugenio Ferraro lascia l’incarico a seguito della nomina di Dirigente del IV Distretto San Basilio“. Lo fa sapere il Vicepresidente del Municipio Roma X Alessandro Ieva, aggiungendo: “Due anni e mezzo fa ho avuto il piacere di presentare il Dott. Ferraro in aula Di Somma al Consiglio del X Municipio come nuovo Dirigente del Commissariato di Ostia. In questi anni di collaborazione ho apprezzando la sua professionalità e competenza scoprendo in lui importanti qualità umane. Il IV Distretto San Basilio acquista un Dirigente di valore. Da parte mia un sentito ringraziamento e un augurio di buon lavoro”. Al posto del dottor Ferraro subentra Antonino Mendolia.

