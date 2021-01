Ostia, Picca (Lega): “Tagliati i fondi per la manutenzione degli ascensori nelle case popolari”

Ostia – “Un bilancio ‘horror’ quello che il Campidoglio ha girato ai municipi, impedendo anche un corretto dibattito istituzionale per consentire alle opposizioni di studiare e preparare emendamenti per poter migliorare quello che rischia di essere un bilancio che metterà in ginocchio la città, a partire dai servizi essenziali come quelli destinati ad anziani e a persone diversamente abili”. A denunciarlo in una nota è Monica Picca, capogruppo della Lega in X Municipio.

“Il bilancio – prosegue il Capogruppo – arrivato per il X Municipio vede, infatti, drammaticamente azzerate tutte le ipotesi di spesa su fondi correnti destinate al disagio sociale. Parliamo di tagli ai generi alimentari destinati al mercato sociale, all’assistenza per i disabili, per non parlare della questione legata alle manutenzioni ordinarie degli edifici Erp e delle case popolari dove vivono migliaia di anziani che rischiano di rimanere chiusi nelle proprie case perché il Campidoglio ha deciso di tagliare 400mila euro di fondi destinati alla manutenzione degli ascensori”.

“Un bilancio che ha messo in imbarazzo la stessa maggioranza grillina, – conclude la Picca – che si è trovata per l’ennesima volta un documento calato dall’alto da chi Ostia non la conosce, se non per qualche selfie strappato in iniziative spot che nulla hanno portato in termini di benefici al territorio. Come Lega abbiamo preparato emendamenti e ordini del giorno per salvaguardare almeno i fondi destinati al sociale e alla manutenzione delle scuole e siamo pronti a dare battaglia per vedere garantiti i diritti primari dei cittadini”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio