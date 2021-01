Ostia, torna la spesa solidale al Mercato dell’Appagliatore

Ostia – “Domani, sabato 9 gennaio, torna la raccolta alimentare per i nostri mercati sociali dell’Appagliatore, nel Municipio X, e di San Romano, nel Municipio IV”. Lo rende noto la Sindaca di Roma Virginia Raggi attraverso la sua pagina Facebook.

“Dalle ore 10 alle 18, si potrà aiutare chi ha più bisogno donando una piccola parte della spesa – prosegue Raggi -: sono 19 i punti vendita disseminati fra i due Municipi di riferimento che aderiscono a quest’iniziativa solidale. Si potrà donare farina, sale, zucchero, pasta, biscotti, tonno, legumi e carne in scatola, ma anche prodotti per l’igiene e per i bambini.

Tutte cose essenziali, che non dovrebbero mai mancare in nessuna famiglia e che, purtroppo, qualcuno non riesce a comprare.

All’esterno dei supermercati troverete dei carrelli per la ‘spesa sospesa’ – conclude la Sindaca -, che, una volta riempiti, saranno consegnati ai due box che abbiamo dedicato alle persone in difficoltà.

Non dimentichiamo chi da solo non ce la fa, adesso più che mai”.

