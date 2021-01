“Ristoro Lazio Irap”, Antonelli: “Un nuovo bando regionale a sostegno delle imprese”

Fiumicino – “E’ stato pubblicato ieri sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ‘Ristoro Lazio Irap’, il bando della Regione Lazio da 51 milioni di euro, a fondo perduto, per sostenere la liquidità delle micro, piccole e medie attività economiche del Lazio appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi dovuta alla pandemia provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell’attività nei mesi scorsi”. Lo dichiara l’assessora alle Attività produttive, Erica Antonelli.

“Si tratta di una ulteriore opportunità messa in campo dalla giunta Zingaretti – prosegue – per tutte quelle aziende che hanno sofferto nell’ultimo anno a causa dell’emergenza sanitaria. Anche le nostre attività, come d’altronde nel resto d’Italia, hanno faticato enormemente a sopravvivere negli ultimi 12 mesi. Invito dunque tutti gli interessati a leggere con attenzione l’avviso pubblico, consultabile online (clicca qui), dove troveranno nel dettaglio requisiti e modalità per la partecipazione”.

“L’importo del ristoro – un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di 25.000 euro a impresa – sarà pari alla rata dell’acconto Irap 2020, originariamente dovuta dalle imprese entro il 30 novembre. Il riferimento alla rata Irap è pensato per rendere automatico il calcolo delle somme e più rapida la loro erogazione”.

Il bando sarà attivo dalle 10.00 di lunedì 11 gennaio fino alle 10.00 di lunedì 8 febbraio (o fino ad esaurimento risorse) al seguente indirizzo internet (clicca qui).