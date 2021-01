Rowan Atkinson dice addio a Mr Bean: l’attore non ha più voglia di interpretarlo

Londra – Mr Bean va in pensione. Rowan Atkinson non ha più voglia di interpretare il maldestro personaggio comico da lui creato e che va in onda dal 1990.

“E’ diventato stressante continuare a vestirne i panni sulla scena”, ha confessato a Radio Times l’attore 65enne, che continuerà in ogni caso a dare voce al personaggio dell’omonimo cartone animato.

“E’ più facile – ha spiegato – interpretare Mr Bean con la voce che visivamente. Non mi diverte più farlo, non è piacevole il peso della responsabilità che avverto. E’ stressante ed estenuante, non vedo l’ora di finirla”. (fonte: Adnkronos)

