Scauri, 21enne trovato morto in casa: il conferimento dell’incarico al medico legale

Minturno – La dottoressa Marina Marra, Sostituto procuratore di Cassino che coordina le indagini dirette a fare chiarezza sulle cause della morte del 21enne senegalese rinvenuto già cadavere il 6 gennaio nella sua abitazione dell’Appia a pochi passi da via del Golfo a Scauri (leggi qui), oggi pomeriggio conferirà l’incarico al medico legale.

Quest’ultimo, grazie all’esame autoptico potrà dirimere ogni dubbio sulle cause del decesso.

Resta ancora ricoverato nell’ospedale di Formia il coinquilino del 21enne che è stato salvato miracolosamente proprio grazie alla tempestività dell’intervento dei soccorritori, carabinieri e medici del 118.

Le condizioni del ragazzo sono tali per cui non è ancora in grado di essere sentito per fornire notizie sull’accaduto.

L’ipotesi più accreditata, al momento, sarebbe quella di una morte per soffocamento a causa del monossido di carbonio che si è sprigionato da quella carbonella che i due giovani avevano acceso la serata precedente alla tragedia per riscaldare l’appartamento nel quale vivevano. Quest’ultima resta, però, una supposizione. Sarà la perizia medico legale a dare risposte certe.

