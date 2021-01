Un nuovo indirizzo di studi all’Istituto professionale Alessandro Filosi di Terracina

TERRACINA – “Sono orgogliosa di poter consegnare ai ragazzi, ai docenti, al personale scolastico e al nostro territorio – ha dichiarato la dirigente scolastica dell’Ips Alessandro Filosi, Margherita Silvestre – il nuovo indirizzo formativo ‘Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane’.

Un percorso formativo dedicato al settore agricolo, agroalimentare, ambientale, strutturato per formare figure professionali specializzate nell’ambito della produzione, della vendita dei prodotti agrari e agro-industriali, nella promozione del territorio e dei prodotti tipici, nella salvaguardia dell’ambiente e delle aree protette.

Siamo pronti ad inserire e presentare nell’offerta formativa durante i prossimi open day, anche questo nuovo indirizzo, in quanto rispondere alle esigenze di orientamento degli alunni è un nostro dovere e impegno – continua la dirigente – la nostra scuola, dopo aver già sperimentato nel mese di dicembre il primo step di date del Filosi a porte aperte, nel rispetto più rigoroso delle normative di sicurezza anti covid, propone per sabato 9 e domenica 10 altre due giornate di orientamento ma questa volta in modalità digitale, pensate per far conoscere agli studenti tutti i nostri percorsi di studio, che rispondono ai reali bisogni di competenze specialistiche delle imprese, e che offriranno loro la possibilità di inserirsi immediatamente nel mondo del lavoro.

E’ per questo motivo che rivolgo l’invito a tutte le famiglie del territorio, ai giovani studenti, di cogliere l’opportunità di seguire on line gli open day nelle giornate del 9 e 10 gennaio, organizzati in modalità virtuale a causa della situazione di emergenza covid, facendo comunque presente che laddove cambiassero le disposizioni emergenziali, la scuola resterà aperta e disponibile ad essere visitata, previo appuntamento, contattando il numero telefonico 0773.1721902.

Il Filosi rappresenta un punto di certezza per quegli studenti che sceglieranno uno dei nostri indirizzi di studio, – dichiara la dott.ssa Margherita Silvestre, – la nostra scuola è attenta a favorire l’inclusione e la socializzazione di ogni studente, lo sviluppo dell’autonomia professionale e la realizzazione di progetti personali di lavoro e di vita. Anche l’organizzazione degli open day, in un momento così difficile per la vita scolastica, vuole rispondere alla necessità di dovere e volere accompagnare i giovani nella scelta del loro futuro.

La nostra offerta formativa si caratterizza per l’integrazione tra lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e numerose attività professionalizzanti in aziende o enti pubblici, con cui l’Istituto ha stretto importanti relazioni per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani”.

Link tour virtuale istituto



