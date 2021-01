Usa, impeachment per il presidente Donald Trump: iter al via lunedì

Washington – Impeachment per Donald Trump, iter al via lunedì. Secondo la Cnn, i democratici si apprestano a presentare lunedì alla Camera gli articoli per l’impeachment del presidente. L’emittente fa riferimento alle informazioni fornite da diverse fonti.

Il voto potrebbe arrivare a metà settimana, sebbene la speaker Nancy Pelosi non si sia espressa in maniera esplicita su un eventuale calendario dei lavori. A dicembre del 2019 la Camera dei Rappresentanti votò per l’impeachment di Trump sulla base delle accuse di abuso di potere e ostruzione nei confronti del Congresso. Il Senato, a maggioranza repubblicana, respinse entrambe le accuse.

“Spetta al Congresso decidere cosa fare”, ha detto il presidente eletto Joe Biden rispondendo ad una domanda della Cnn sul tema. Biden ritiene “da tanto tempo che Trump non sia idoneo per l’incarico. Per questo mi sono candidato. Tra 12 giorni, se Dio vorrà, sarò presidente degli Stati Uniti. Sono concentrato sul virus, sul vaccino e sulla crescita economica. Spetta al Congresso decidere cosa fare”, ha aggiunto. “Noi faremo il nostro lavoro, il Congresso può decidere come procedere con il proprio“. (fonte Adnkronos)