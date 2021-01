A90, Anas: “Dall’11 gennaio circolazione limitata per lavori di nuova pavimentazione”

Roma – A partire da lunedì 11 gennaio 2021 e fino a venerdì 15 gennaio 2021, lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) verrà effettuato – in esclusivo orario notturno compreso tra le 21:00 e le 6:00 del giorno successivo – un intervento di nuova pavimentazione che richiederà limitazioni alla circolazione veicolare.

Nel dettaglio, le interdizioni al transito saranno le seguenti:

• dal km 61,000 al km 58,000 chiusura della carreggiata esterna;

• al km 60,000 chiusura della complanare esterna, con deviazione del traffico allo svincolo ‘Lopez – Parco de Medici’;

• dal km 65,500 al km 67,800 chiusura della carreggiata interna;

• al km 66,200 chiusura della complanare interna, con deviazione del traffico su Via del Pescaccio – Casal Lumbroso;

• al km 66,300 chiusura della complanare interna, su svincolo in entrata alla complanare interna del GRA da Via del Pescaccio;

• dal km 60,000 al km 59,000 sulla complanare esterna chiusura alternata di una corsia.

I vari percorsi alternativi, in particolare, saranno i seguenti:

– il traffico in transito sulla complanare esterna e di immissione alla complanare stessa dalla A91 Autostrada “Roma-Aeroporto di Fiumicino”, dovrà obbligatoriamente, attraverso lo svincolo ‘Lopez – Parco de Medici’, immettersi sulla complanare interna e successivamente sulla carreggiata interna e proseguire fino allo svincolo ‘Aurelia’ e da qui, effettuando l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata esterna;

– il traffico in transito sulla complanare interna e di immissione alla complanare stessa da Via del Pescaccio – Casal Lumbroso, dovrà obbligatoriamente, attraverso lo svincolo ‘Pescaccio – Casal Lumbroso’, immettersi sulla complanare esterna e successivamente sulla carreggiata esterna e proseguire fino allo svincolo ‘Via della Magliana’ e da qui, effettuando l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata interna.

Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

(Il Faro online)