Canale 5: l’intervista al Papa “oscura” Barbara D’Urso

Città del Vaticano – Un’intervista in esclusiva mondiale al Tg5 di Papa Francesco, che andrà in onda domani, domenica 10 gennaio, alle ore 20.40 su Canale 5, fa slittare la prima puntata del 2021 di “Live non è la D’Urso”, che sarà trasmessa invece domenica 17 gennaio. Lo rende noto la stessa Mediaset.

Nel colloquio con il giornalista Fabio Marchese Ragona, avvenuto nella residenza Santa Marta in Vaticano, il Pontefice ha affrontato vari temi, tra cui: la pandemia, il vaccino, ma anche i disordini negli Stati Uniti, l’aborto, la politica e com’è cambiata la sua vita a causa del virus. Nella serata, dedicata interamente al Pontefice argentino, dopo l’intervista seguirà la proiezione del film Mediaset “Chiamatemi Francesco – il Papa della gente”, che racconta la storia personale e spirituale di Jorge Mario Bergoglio.

Al termine del film, un commento speciale curato dal Tg5, sulle parole del Pontefice condotto da Cesara Buonamici con in studio ospiti ed esperti di prestigio.

Secondo quanto emerge da uno stralcio dell’intervista, il Pontefice avrebbe condannato le violenze avvenute lo scorso 6 gennaio a Washington quando i sostenitori di Trump hanno assaltato il Congresso degli Stati Uniti: “Anche nella realtà più matura sempre c’è qualcosa che non va, di gente che prende una strada contro la comunità, contro la democrazia, contro il bene comune. Grazie a Dio questo è scoppiato e si è potuto vedere bene perché così si può mettere il rimedio. Sì, questo va condannato, questo movimento così, prescindendo dalle persone”

“La violenza sempre è così, no? Nessun popolo può vantarsi di non avere un giorno un caso di violenza, succede nella Storia, ma dobbiamo capire bene per non ripetere, imparare dalla Storia“.

