Covid-19, a Fiumicino in 48 ore 75 nuovi casi e 33 guariti. Montino: “Dati allarmanti”

Fiumicino – “Nelle ultime 48 ore registriamo 75 nuovi casi di coronavirus e solo 33 guariti: un dato allarmante“. Lo fa sapere il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, citando i dati della Asl Roma 3.

“In totale il numero delle persone positive sale a 354 – prosegue il sindaco – con un’età media di 40 anni. Il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.43 e la concentrazione maggiore, ancora una volta, è tra Isola sacra e Fiumicino dove si trova il 74% dei casi”.

“Da alcuni giorni, il trend si è invertito ed è tornato a salire – sottolinea Montino -: questo è pericoloso e va fermato. Non dobbiamo tornare al periodo peggiore proprio ora che è iniziata la distribuzione del vaccino. Le prossime settimane sono cruciali e richiedono la massima attenzione da parte di tutte e tutti. Rivolgo alle cittadine e ai cittadini del Comune un appello accorato: state attenti, rispettate le regole, non abbassate la guardia per nessuna ragione!”

“Ripeto, a costo di apparire noioso, le regole fondamentali – conclude il sindaco -: indossate la mascherina in modo che copra naso e bocca e assicuratevi che sia in ottimo stato; mantenete le distanze e evitate assembramenti, sia al chiuso sia all’aperto; lavate e igienizzate spesso le mani. Non è ancora il momento di fare calare l’attenzione“.

