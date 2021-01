Ladispoli, il Pd: “Servono più controlli contro gli assembramenti”

Ladispoli – “La diffusione del Covid-19 continua a ritmi preoccupanti anche nel nostro comprensorio. Le misure di contenimento adottate in sede regionale e nazionale ottengono risultati limitati se una parte dei cittadini non si attiene alle norme, anche le più semplici“. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Partito Democratico di Ladispoli.

“Oltretutto – spiegano – la situazione peggiora se i controlli non sono frequenti, come purtroppo avviene nella nostra città. Sono gli assembramenti di persone, spesso senza mascherine e senza alcun rispetto delle norme, a destare preoccupazione. Questi assembramenti si verificano in zone centrali come il viale Italia e il lungomare, mentre in spazi meno centrali (come ad esempio i giardini di via Trapani) gruppi di persone si riuniscono soprattutto nelle ore serali e sempre senza rispetto delle norme di precauzione”.

“Chiediamo all’Amministrazione di porre maggiore attenzione su questi aspetti: diventa inutile chiudere bar o ristoranti per evitare assembramenti e poi permettere che questi avvengano in luoghi pubblici che sarebbero facilmente controllabili”, concludono dal Pd.

