Lutto nel cinema: è morta Marion Ramsey, l’agente Hooks di “Scuola di polizia”

Los Angeles – E’ morta Marion Ramsey. L’attrice, deceduta a 73 anni, è diventata nota soprattutto per aver interpretato l’agente Hooks nella saga di scuola di polizia. Come riferisce la Cbs, la scomparsa di Ramsey è stata confermata dal manager Roger Paul. Non sono note le cause del decesso. La carriera dell’attrice, cominciata negli anni ’70, si è sviluppata anche con la partecipazione a celebri serie tv come i Jefferson. In Scuola di Polizia, Ramsey è stata l’agente Hooks in tutti i 6 film della serie Polkice Academy. (fonte Adnkronos)