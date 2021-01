Orrore in ospedale: incendio uccide 10 neonati

Bhandara – Tragico incendio in India: fiamme e fumo hanno causato la morte di dieci neonati in un’unita neonatale di un ospedale nello Stato indiano di Maharashtra. Il personale del reparto è riuscito a portare in salvo 7 bimbi, ma per gli altri non c’è stato nulla da fare.

L’incendio, forse provocato da un corto circuito, è divampato nel reparto in cui si trovavano in tutto 17 bambini, i più piccoli nati da soli pochi giorni, i più “grandi” con tre mesi di vita. I vigili del fuoco hanno impedito che il fuoco si propagasse ad altre parti dell’edificio. “La causa dell’incendio è ignota, – dicono fonti mediche – ma le fiamme sono stato spente prima possibile. I bimbi sono stati asfissiati dal fumo”.

“Sette delle piccole vittime – ha spiegato il ministro della Sanità del Maharashtra, Rajesh Tope – sono rimaste soffocate dal fumo, tre sono morte a causa delle gravi ustioni”.

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha parlato di “tragedia straziante”. Il leader dell’opposizione Rahul Gandhi ha definito le morti “estremamente tragiche”. Le autorità locali hanno ordinato un’indagine immediata per appurare le cause del rogo.

(Il Faro online)