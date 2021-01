Ostia, il cadavere di un clochard trovato sotto i portici in piazza della Stazione Vecchia

Ostia – Ritrovamento shock questa mattina a Ostia, dove il cadavere di un senza fissa dimora è stato ritrovato poco dopo le 10 sotto i portici degli uffici comunali, in piazzale della Stazione Vecchia. Originario dello Sri Lanka, l’uomo, si era ricavato un giaciglio di fortuna con alcuni cartone e una coperta. Sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza, e probabilmente la morte è riconducibile a cause naturali. Forse una malattia aggravata dal freddo e dalle basse temperature della notte.

Sul posto, dopo il ritrovamento, fatto da una volontaria della Comunità di Sant’Egidio, sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118. La salma dell’uomo è stata trasportata al Policlinico di Tor Vergata, in attesa di essere affidata ai familiari. Non è stata disposta l’autopsia.