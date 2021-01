Ostia, il liceo Anco Marzio scrive al Prefetto: “Lasciateci lavorare in autonomia”

Ostia – “La comunità scolastica del liceo Anco Marzio di Ostia vuole con forza sottolineare la propria contrarietà rispetto alle imposizioni del Prefetto“. E’ quanto si legge in una nota diffusa da insegnanti, genitori e studenti del liceo Anco Marzio di Ostia.

“La nostra scuola – spiegano – ha una serie di specificità e di peculiarità che riguardano sia la popolazione scolastica che la vede come un’eccellenza nel campo dell’inclusione, sia la sua struttura (abbiamo tre sedi su cui ruotano i docenti curricolari e di sostegno). Indipendentemente dai cambiamenti repentini che si potranno avere nei prossimi giorni rispetto alle percentuali di frequenza e alla gestione dei numeri in presenza degli studenti, la comunità scolastica sta programmando azioni mirate a sensibilizzare al diritto allo studio e alla necessità di fare scuola in sicurezza“.

“Ci troviamo con sgomento a constatare come, per la prima volta, il Governo non abbia tenuto in alcuna considerazione gli studenti con bisogni speciali che, ricordiamo, fanno a pieno titolo parte della comunità scolastica e che sono presenti in ampia percentuale nel nostro istituto. È dannoso e insensato a queste date far piovere decisioni dall’alto che non tengono conto in nessun modo della specificità dei singoli istituti e che disattendono le norme relative all’autonomia scolastica a mero fine politico e propagandistico.

Chiediamo la revoca dei provvedimenti del Prefetto e di tornare a quella che da settembre è stata la nostra organizzazione virtuosa che era già stata apprezzata e avallata dalle famiglie e che tiene conto dell’unicità della nostra scuola e della sua comunità”, concludono dal liceo Anco Marzio.

