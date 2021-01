Rappresentanti del Comune di Nettuno presso Enti, Aziende e Istituzioni: aperte le candidature

Nettuno – E’ online l’elenco dei rappresentanti del Comune di Nettuno presso Enti, Aziende e Istituzioni aggiornato al 31 dicembre 2020 (Clicca qui per leggere l’elenco dei rappresentanti).

“Si invitano coloro che intendono proporre la propria candidatura a presentare la propria disponibilità corredata da: curriculum professionale, copia di documento di riconoscimento in corso di validità, dichiarazione del possesso di requisiti richiesti e dell’assenza di cause di impedimento previste dai criteri per la nomina, autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini del procedimento di nomina in oggetto”. Lo rende noto il Comune di Nettuno attraverso una nota stampa.

“La manifestazione di disponibilità – spiega l’Ente -, da redigersi in carta semplice, deve pervenire tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.nettuno.roma.it o tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Nettuno con oggetto ‘Manifestazione di interesse per la formazione dell’elenco dei rappresentanti presso Enti ed Istituzioni del Comune di Nettuno'”.

