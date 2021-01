Rimborsi sul pagamento della tassa sui rifiuti nel Comune di Minturno

Minturno – Il Presidente del Consiglio comunale di Minturno, Giuseppe Tomao, tramite un post facebook, rende noto che “L’articolo 27 del Regolamento comunale relativo alla Tari, tassa sui rifiuti, prevede la possibilità di ottenere un rimborso di una percentuale della tassa se il contribuente provvede al pagamento entro il 31 dicembre 2020”.

Il rimborso dipende da vari fattori. E sarà pari al 10 per cento per “soggetti residenti, portatori di handicap grave con accompagno e con un indicatore della situazione economica, Isee, inferiore o pari a 10mila euro. Del 10 per cento – prosegue il presidente del Consiglio di Minturno – per i nuclei familiari residenti con a carico figli studenti universitari e con un indicatore della situazione economica, Isee inferiore o pari a 10mila euro.

Del 10 per cento per i nuclei familiari residenti formati da 5 componenti e con un indicatore della situazione economica Isee inferiore o pari a 10mila euro.

Del 15 per cento per i nuclei familiari residenti formati da 6 componenti e oltre e con un indicatore della situazione economica, Isee, inferiore o pari a 10mila euro.

Mentre i circoli anziani comunali possono richiedere un contributo pari alla tassa pagata”.

Tomao conclude precisando che “le richieste, corredate di Modello Isee e della documentazione necessaria, dovranno essere presentate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune che è tenuto al controllo di quanto dichiarato”.

