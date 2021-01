Santa Marinella, Tidei: “Sull’ampliamento del cimitero nessuna speculazione”

Santa Marinella – “Sull’ampliamento del cimitero comunale non sarà fatta nessuna speculazione, perché si tratta solo di andare a realizzare un’opera pubblica attraverso la forma del partenariato pubblico privato, la stessa utilizzata ormai in tutti i comuni d’Italia” – così in un comunicato stampa il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

“Con la costruzione dei nuovi loculi andremo solo a risolvere una situazione di emergenza gravissima e non più sostenibile, che da oltre 10 anni, per colpa dell’inerzia della passata amministrazione non è stata mai affrontata.

“Spesso – prosegue Tidei – la nostra camera mortuaria è piena di salme da tumulare e non esiste più un solo loculo libero da requisire. Ci sono bare che sono state spostate fino a sette volte, finendo da una parte all’altra del cimitero con estrema sofferenza di tanti cittadini colpiti dal lutto, ci sono cappelle, dove sono sepolti defunti anche di quattro o cinque famiglie diverse.

Se è vero che civiltà di un popolo si vede nel rispetto per i morti è evidente come oggi, ma direi da quasi 10 anni a Santa Marinella ci si trovi al cospetto di una situazione ben poco indignitosa.

È falso che ci sarà un aumento dei costi per la concessione dei loculi, perché quelli che verranno realizzati nell’area del vecchio cimitero saranno assegnati al costo, invariato ormai da alcuni anni.

È falso che ci sarà una privatizzazione perché dopo il voto in consiglio comunale il progetto del promotore, che è anche l’unica società che ha presentato un’offerta, ed è la stessa che sta realizzando il nuovo cimitero di Viterbo, sarà messo a gara europea a bando pubblico pertanto potranno partecipare imprese di tutti i paesi dell’Europa a massima garanzia di trasparenza e convenienza per l’Ente.

La popolazione, potrà beneficiare in futuro di un’ampliata struttura cimiteriale con illuminazione e servizi e per almeno venti anni sarà possibile accogliere le salme di tutti i residenti che vorranno riposare in pace nella loro cittadina.

Si tratta a mio avviso solo di un atto di civiltà e di rispetto mentre per quanto attiene al ricorso al project, chi seguita demonizzarlo o non né consce i reali vantaggi tanto da essere utilizzato in tutto il mondo ormai o ad assenza di serie argomentazioni persegue nel tentativo di distorcere la realtà pur di screditare agli occhi dei cittadini l’operato di un’amministrazione che ripeto ancora, lavora e sta dando risposte concrete alle esigenze della popolazione”