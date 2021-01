Tragedia a Fiumicino, uomo scivola in mare e muore

Fiumicino – Tragedia oggi pomeriggio 9 gennaio 2020. Per cause in corso accertamento, un uomo è scivolato in mare ed è deceduto. La tragedia ha visto vittima un ispettore di carico mentre effettuata le operazioni sulla piattaforma petrolifera a circa 4 miglia dalla costa. Nello scendere dalla biscaglina, sarebbe caduto in acqua (il condizionale è d’obbligo perché sulla dinamica è in corso un’indagine) col mare grosso.

Immediatamente allertata la Capitaneria di Porto, sono scattate le operazioni di soccorso. L’uomo è stato recuperato e caricato sulla motovedetta della Guardia Costiera. Nel contempo è stato allertato anche il 118, che si è fatto trovare pronto in darsena con ambulanza dotata di defibrillatore. Purtroppo, però, ogni sforzo è risultato vano.

