Dominik Fischnaller bronzo europeo: “Un podio che ci voleva, continuiamo a non mollare”

Settimo successo in otto appuntamenti stagionali di Coppa del Mondo per Felix Loch nel singolo maschile del circuito mondiale di ieri. Il tedesco si è imposto anche nella gara di Sigulda che assegnava in aggiunta il titolo europeo, mettendosi alle spalle il connazionale Johannes Ludwig di 220 millesimi e un brillante Dominik Fischnaller, terzo e medaglia di bronzo a 287 millesimi.

Per il carabiniere altoatesino si tratta del quarto piazzamento stagionale sul podio. “Sono veramente soddisfatto della mia prestazione, arriviamo da un periodo difficile per la situazione che stiamo vivendo tutti, per cui continuiamo a tenere duro“. Al via era presente anche Kevin Fischnaller, sedicesimo a 941 millesimi, mentre Lukas Gufler si è piazzato venticinquesimo a 2″493. La classifica generale di Coppa del mondo vede Loch salire a 755 punti contro i 505 di Ludwig e i 461 di Fischnaller, che consolida la terza posizione, quando mancano quattro gare alla conclusione.

Domenica 10 gennaio tocca al singolo femminile (ore 10.30 e 11.55) e alla staffetta a squadre (ore 13.50).

Ordine d’arrivo singolo maschile Cdm/Europei Sigulda (Let)

Felix Loch (Ger) 1’35″884 Johannes Ludwig (Ger) +0″220 Dominik Fischnaller (Ita) +0″287

(fisi.org)