Dpcm di gennaio: il Governo punta al divieto di asporto per i bar dopo le 18

Roma – Con il nuovo Dpcm che il governo si appresta a varare la prossima settimana ci sarà un stretta sulla movida, con il divieto di asporto per i bar dopo le 18. Lo riferiscono fonti di governo al termine dell’incontro tra il premier Conte e i capi delegazione di maggioranza. La stretta sulle regole anti Covid che l’esecutivo si avvia a disporre con il nuovo Dpcm “si accompagnerà a nuovi ristori” sottolineano fonti di governo al termine dell’incontro.

Covid-19, in Italia altri 18.627 contagi e 361 morti

Sono 18.627 i contagi di coronavirus in Italia resi noti oggi, 10 gennaio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicati sul sito del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 361 morti che portano il totale a 78.755 dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 139.758 tamponi in 24 ore, il tasso di positività è al 13,3%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.615, con un incremento di 22 unità. (fonte Adnkronos)