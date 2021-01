La Lazio mette ko il Parma: al Tardini la decidono i gol di Luis Alberto e Caicedo

Parma – La Lazio vince 2-0 al Tardini contro il Parma presentandosi nel migliore dei modi al derby della prossima settimana contro la Roma. Alla prima di D’Aversa dal suo rientro sulla panchina dei ducali, i biancocelesti riescono a fare bottino pieno grazie alla rete al 55’ di Luis Alberto pronto a ribadire in rete dal limite dell’area un cross basso di Milinkovic-Savic. A chiudere la gara al 67’ Caicedo che deposita in rete un suggerimento di Milinkovic-Savic. La classifica vede la squadra di Inzaghi salire in classifica a 28 punti, fermo a 12 il Parma penultimo in compagnia del Torino. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialSSLazio)