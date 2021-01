Roma – Finisce 2-2 il big match della 17esima giornata di Serie A tra Roma e Inter. All’Olimpico, sotto una pioggia battente, girandola di emozioni coi giallorossi in vantaggio al 17’ con Pellegrini, nella ripresa l’Inter la ribalta con i gol di Skriniar all’11’ e Hakimi 6 minuti più tardi. La Roma non ci sta e nei minuti finali trova il pari con Mancini al 41’. In classifica la squadra di Conte non tiene il passo del Milan capolista scivolando a -3 dai rossoneri a 37 punti, a 34 la Roma.

Il match

All’8’ prima occasione di marca giallorossa, Karsdorp va sulla destra e in scivolata tenta un tiro da posizione angolata facile preda di Handanovic. Quattro minuti più tardi la replica nerazzurra con Lautaro che prova la conclusione da posizione defilata ma trova solo l’esterno della porta. Subito dopo, sugli sviluppi di un corner occasionissima per Lukaku che schiaccia indisturbato di testa, miracolo di Pau Lopez che con un colpo di reni alza sopra la traversa.

Su un indecisione giallorossa, nuova occasione per l’Inter, Smalling si immola e mura una conclusione dall’area piccola di Lukaku. Al 17’ Roma in vantaggio, Veretout ruba palla a Barella e verticalizza per Dzeko che scarica per Mkhitaryan che serve al limite dell’area Lorenzo Pellegrini, sul rasoterra leggermente deviato a fil di palo non può nulla il portiere nerazzurro.

Al 22’ gran botta dalla distanza di Veretout, Handanovic si salva coi pugni. Passano pochi secondi e arriva un nuovo intervento del portiere nerazzurro su un rasoterra di Mkhitaryan. Al 27’ la reazione nerazzurra, Vidal fraseggia con un compagno e dal limite lascia partire un tiro a giro fuori di poco. Problema fisico per Darmian costretto ad uscire alla mezz’ora, al suo posto Young. Al 39’ segna Lautaro partito in velocità ma l’arbitro Di Bello annulla per fuorigioco.

La ripresa vede subito l’Inter pericolosa, Young serve sul secondo palo Lukaku che schiaccia di testa ma non trova la porta. Azione insistita dei nerazzurri, Vidal entra in area e passa per Lautaro che scarica per Brozovic il cui tiro viene deviato in angolo.

Nuovo miracolo di Pau Lopez, su cross basso di Lukaku la sfera arriva a Lautaro che a botta sicura si vede negare il gol dal portiere giallorosso. Il copione della gara vede ora la squadra di Conte in pressing a caccia del pari e la Roma pronta a colpire in contropiede. Al 57’ arriva il pari dell’Inter, su azione da corner Skriniar svetta di testa e insacca il gol dell’1-1.

Poco dopo, minuto 63, l’Inter mette la freccia, Hakimi supera un paio di avversari e dal limite lascia partire un sinistro all’incrocio dei pali su cui Lopez non può nulla.

La Roma prova a reagire, al 74’ destro al volo di Mkhitaryan che disturbato da Hakimi tira alto. Ci prova anche Karsdorp, il suo rasoterra termina tra le braccia di Handanovic. Girandola di cambi.

L’Inter sostituisce Lautaro con Perisic, Gagliardini e Kolarov al posto di Hakimi e Vidal, nella Roma dentro Cristante e Bruno Peres per Veretout e Spinazzola. Botta da fuori di Cristante, blocca Handanovic. Insiste la squadra di Fonseca, riflesso del portiere nerazzurro su tiro di Mancini, poco dopo è proprio Mancini, al minuto 86’, a riacciuffare il pari con un colpo di testa in torsione indirizzato sul palo lontano su cross di Villar. Dopo 5’ di recupero Di Bello fischia la fine delle ostilità, finisce 2-2. (fonte Adnkronos, foto Twitter @OfficialASRoma)