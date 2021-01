Ladispoli, “Ristoro Lazio Irap”: da lunedì al via le domande

Ladispoli – Sono ben 283 i codici ateco ammessi al contributo, a fondo perduto, previsto dal “Ristoro Lazio Irap” (leggi qui).

51 milioni di euro che serviranno per sostenere la liquidità delle attività economiche del Lazio appartenenti a settori particolarmente colpiti dalla crisi economica provocata dal Covid-19 e che hanno subito chiusure o limitazioni dell’attività.

“Dalle 10:00 di lunedì prossimo – spiega l’assessore al Commercio, Attività Produttive e Comunicazione, Francesca Lazzeri –, 11 gennaio, i liberi professionisti, titolari di partita iva e le micro, le piccole medie imprese, potranno partecipare al bando per un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di 25.000 euro. La partecipazione al bando sarà possibile solo in via telematica agli appartenenti ai codici ateco interessati dalla misura economica.”

La scadenza per la richiesta al “Ristoro Lazio Irap” scade lunedì 8 febbraio, salvo esaurimento risorse prima di quella data.

