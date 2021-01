Latina – Martedì 12 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, la Dirigente e i docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Einaudi-Mattei di Latina incontreranno online gli studenti frequentanti le classi terze degli Istituti Secondari di Primo grado e le loro famiglie per continuare la presentazione dell’ampia offerta formativa del polo professionale della città.

“Ormai la fase delle iscrizioni è iniziata e l’Open Day – afferma la Dirigente Prof.ssa Antonietta De Luca -, dedicato ai due indirizzi “Manutenzione e Assistenza tecnica” e “Made in Italy”, vuole essere un nuovo momento di confronto e dialogo con alunni e genitori impegnati in una scelta importante, quanto difficile, come quella del percorso di studi da intraprendere dopo la licenza media.

Foto 2 di 2



L’Einaudi-Mattei – prosegue De Luca – sente dunque come prioritaria l’esigenza di essere al fianco delle famiglie per supportarle nel percorso di crescita dei loro figli, svolgendo quella fondamentale azione di informazione e orientamento, che favorisce il successo formativo delle studentesse e degli studenti di ogni provenienza.

Entrambi i percorsi presentati durante l’incontro si vanno a connotare come perfettamente corrispondenti alle esigenze espresse dal nostro territorio in ambito occupazionale. Lo spazio a essi dedicato permetterà, quindi, di conoscerli più approfonditamente, andandone ad analizzare le specificità e gli sbocchi lavorativi e professionali, che essi offrono.

L’appuntamento che, nel rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, avrà luogo a distanza, in diretta dai laboratori dell’Istituto, che sono il cuore pulsante di una scuola in cui il “sapere” è strettamente legato al ‘saper fare’.

Nel corso del pomeriggio – spiega la Dirigente – genitori e alunni saranno guidati nella scoperta del polo professionale della città dagli insegnanti, che analizzeranno le specificità dei due percorsi scolastici, i contenuti e le metodologie didattiche, l’organizzazione delle discipline e gli stage, che arricchiscono e integrano l’offerta formativa.

I docenti saranno anche a disposizione delle famiglie e degli alunni – conclude la Dirigente scolastica – per rispondere a curiosità e domande relative ai due indirizzi protagonisti dell’evento”.

La prof.ssa Gasbarri, referente dell’orientamento, ricorda che “nel momento di passaggio alla Scuola Secondaria di Secondo grado compiere una scelta matura, consapevole e ben orientata, coadiuvata dall’Istituzione scolastica, è il primo passo per un percorso individuale e formativo di successo”.

Gli alunni e i genitori interessati potranno partecipare all’incontro in modalità on-line cliccando al link presente sul Sito Istituzionale, e dai canali social della Scuola.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Latina