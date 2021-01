Pomezia – Buone notizie per la mobilità sostenibile a Pomezia. Da lunedì prossimo la flotta dell’azienda di trasporto Troiani si arricchisce di due nuovi bus Citaro hybrid, sviluppati per le esigenze specifiche dei centri urbani.

Il sistema ibrido compatto rende l’autobus urbano ecologico e con consumi contenuti per i centri abitati. I due nuovi veicoli, acquistati grazie a fondi europei, sono stati consegnati all’azienda venerdì mattina.

“I motori ibridi – ha spiegato l’Assessore Luca Tovalieri al termine della cerimonia di consegna dei veicoli – rappresentano una risposta efficace contro l’inquinamento dell’aria. Il Citaro hybrid è sinonimo del perfetto connubio di modernità e sostenibilità. Il sistema ibrido compatto rende l’autobus urbano ecologico, contribuendo a ridurre il consumo di carburante, con conseguente riduzione delle emissioni”.

“Un passo avanti importante verso la mobilità sostenibile a basso impatto ambientale – ha commentato il Sindaco Adriano Zuccalà –. Siamo orgogliosi di poter presentare questi nuovi autobus, sicuri e all’avanguardia, che da lunedì prossimo serviranno il centro cittadino. Stiamo lavorando con impegno e dedizione, implementando al meglio anche il trasporto pubblico, per garantire un rientro in classe in piena sicurezza non appena la didattica riprenderà in presenza anche per le superiori. Ringrazio l’azienda Troiani che non manca mai di dare il suo prezioso contributo al nostro lavoro”.

