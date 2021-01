Ostia, donna scomparsa da 12 giorni avvistata “col volto tumefatto”

Ostia – Di Danuta Sikarska, 61enne di origine polacca non si hanno notizie dal 29 dicembre scorso. Francesco, il suo compagno di vita da cinque anni, è disperato. Va in giro da dodici giorni per Ostia in cerca di “Daniela” la chiama così affettuosamente il 70enne originario della Calabria che con voce rotta dal pianto dice: “Ci dovevamo sposare”.

La coppia aveva litigato il 23 dicembre quando Daniela aveva deciso di lasciare Bologna, dove si trovava per lavoro, per tornare ad Ostia. “Da quel giorno – racconta Francesco – avevo staccato il telefono. L’ho riacceso il 29 e ho trovato una serie di messaggi di Daniela che mi hanno allarmato, ma non ha mai risposto alle mie telefonate”.

Da quel momento per Francesco è iniziato un lungo peregrinaggio alla ricerca della 61enne. Ha affisso volantini in giro per Ostia, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine, ha raggiunto il Grassi, in più occasioni è andato in zona Infernetto dove pare sia stata vista e ha contattato un’amica comune.

“Al Grassi – spiega Francesco – mi hanno detto che si è presentata alle 15 e 30 del 27 con gli occhi tumefatti, ma non ha voluto essere ricoverata”.

Mentre un’amica comune avrebbe riferito al 70enne di “aver visto Daniela ma era senza documenti e aveva il viso gonfio. Diverse persone mi hanno detto di averla vista a Ostia, trasandata come una barbona. Ma Daniela è bella, bionda alta un metro e 65. Di certo non è una vagabonda. E’ veramente strano che non mi cerchi. Temo il peggio”.

Da quel momento tanti avvistamenti. Una serie di indicazioni che Francesco ha cercato di seguire. “Non mi fermo – dichiara il 70enne – voglio ritrovarla. Vi prego aiutatemi a ritrovarla”.

E’ disperato Francesco, ma pure nella sua angoscia, non intende darsi per vinto. “Continuerò a cercare la mia Daniela… devo trovarla. Spero che mi aiutiate. Che chiunque sappia mi aiuti a trovarla”.

