World League, il Settebello in finale per il bronzo

Debrecen – Il Settebello perde 14-10 la semifinale con il Montenegro e oggi alle 18.15 affronterà la Spagna nella finale per il terzo posto della fase europea di World League, valida per la qualifica alle final eight di giugno a Tblisi (da Debrecen se ne qualificano tre e la quarta è la Georgia).

La Spagna è stata battuta dalla Grecia 12-11 al termine di una partita “tiratissima”, che ha visto la Grecia spesso avanti di due gol e la Spagna sempre capace a pareggiare, decisa dal gol di Agryropoylos a sei secondi dalla sirena.

La partita. I campioni del mondo pagano un po’ le fatiche psico-fisiche della partita precedente con l’Ungheria. Primo tempo in altalena con gli azzurri che tengono testa ai montenegrini, sempre puntuali e “micidiali” con l’uomo in più. Nel secondo tempo i nostri avversari sono più lucidi mentre l’Italia appare improvvissamente troppo nervosa. Al secondo minuto Luongo commette fallo di rigore su Sapic che Ivovic trasforma con freddezza. Trascorrono tre minuti e mezzo e Pomilio (che sostituiva in panchina Campagna, squalificato dopo l’espulsione rimediata ieri con l’Ungheria) si fa ammonire per proteste (4-8 a metà gara). Nel terzo tempo, sul risultato di 5-11, dalla panchina Pomilio prova a dare una scossa: esce Del Lungo (oggi non in giornata) ed al suo posto entra in acqua il secondo portiere Nicosia. Gli effetti non sono quelli sperati ed anche il nuovo entrato deve fare in conti con le “bocche di fuoco” del Montenegro che allunga fino a 7-13. Nel quarto tempo il Settebello ricuce un po’ lo strappo; Di Fulvio, Dolce e Echenique ammorbidiscono la sconfitta. Tra i migliori in vasca il portiere montenegrino Lazovic con 10 parate, di cui almeno la metà importanti.

Italia-Montenegro 10-14

Italia: Del Lungo, Di Fulvio F. 3, Luongo 2, Fondelli A., Di Somma E., Alesiani, Presciutti N., Echenique 3, Figari, Napolitano C., Bruni, Dolce 2, Nicosia. All. Amedeo Pomilio

Montenegro: Lazovic, Brguljan, Radovic, Petkovic 1, Popadic 1, Perkovic 3, Vidovic, Ukropina 1, Ivovic 1, Spaic 4, Matkovic 2, Banicevic 1, Kandic. All. Vladimir Gojkovic

Arbitri: VOEVODIN (RUS), F. OHME (GER)

Note: parziali 3-4, 1-4, 3-5, 3-1. Superiorità numeriche: Italia 4/19 e Montenegro 8/14 + un rigore realizzato. Usciti per limite di falli Di Somma (I), Popadic e Vidovic (M) nel quarto, Brguljan e Ukoprina (M) nel terzo tempo. A metà del terzo tempo Nicosia ha sostituito tra i pali Del Lungo. Espulsi per reciproche scorrettezze Di Fulvio e Spaic a 2’43” dalla fine della partita. Per l’Italia in tribuna Renzuto Iodice e Cannella.

(fonte@federnuoto.it)(foto@deepbluemedia)