Anzio, il consigliere comunale Gualtiero Di Carlo passa in Forza Italia

Anzio – Cambio di rotta nella carriera politica del consigliere comunale Gualtiero Di Carlo di Anzio, che è passato in queste ore dalla Lista Civica Candido De Angelis in Forza Italia.

“Prima di fare il passaggio in Forza Italia mi sono confrontato con il Sindaco – scrive Di Carlo in un post di Facebook -, perché oltre che è il primo cittadino e responsabile della lista della quale sono stato eletto avendo il privilegio di fare il capogruppo, l’amicizia fra me, il Senatore Claudio Fazzone e Capolei va oltre la politica.

Per questo quando – continua Di Carlo – è stato eletto l’onorevole Salvatore De Meo in Europa ho avuto l’onore di essere stato invitato sul palco dal senatore Fazzone e l’onorevole De Meo. Ringrazio inoltre il deputato di Forza Italia on. Alessandro Battilocchio che è sempre disponibile a collaborare. I motivi del mio passaggio in Forza Italia sono chiari. Un augurio di buon lavoro al consigliere regionale onorevole Fabio Capolei”.

Capolei: “Il suo ingresso rappresenta un grande segnale per Forza Italia”

“Ringrazio il Consigliere comunale di Anzio Gualtiero Di Carlo per essere entrato a far parte della nostra squadra. Il suo ingresso rappresenta un grande segnale per Forza Italia e per tutto il territorio, con la sua esperienza la nostra famiglia si rafforza”, lo comunica in una nota Fabio Capolei, Consigliere regionale del Lazio.

“Siamo convinti che, insieme al Consigliere Massimo Millaci, Di Carlo saprà supportare nel modo migliore il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, per condividere il lavoro già in atto sul territorio, con la stessa disponibilità all’ascolto delle istanze dei cittadini e la stessa concretezza che caratterizzano l’attuale amministrazione”, conclude la nota.

