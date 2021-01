Covid a Fiumicino: scendono a 345 i positivi

Fiumicino – “Con 17 nuovi positivi e 26 guariti nelle ultime 48 ore, scende a 345 il numero totale di positivi nel Comune di Fiumicino”. Lo dichiara, in una nota stampa, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Secondo i dati della Asl Rm3 – prosegue il Sindaco– sono 174 le donne contagiate, 171 gli uomini, con un’età media di 41 anni. La concentrazione dei contagi si attesta sempre più alta tra Isola sacra e Fiumicino, il 74% del totale. Come possiamo vedere, dopo diversi giorni di risalita il numero è tornato a scendere, seppure di poco. Ciò non deve tranquillizzarci e, nonostante l’inizio della campagna di vaccinazione, dobbiamo proseguire ancora nel rispettare tutte le prescrizioni per evitare il diffondersi del contagio.

“Ricordo – conclude Montino – ancora una volta: igienizzare di frequente le mani, indossare le mascherine, anche all’aperto, mantenere le distanze ed evitare gli assembramenti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino