Fiumicino – Il litorale si tinge di giallorosso con la nascita di un nuovo “Roma club”. Affiliato all’Unione Tifosi Romanisti (Utr), il nuovo club vuole essere non solo un punto di aggregazione ma anche un modo per “riabbracciarsi” (virtualmente parlando, perché siamo ancora in emergenza coronavirus) e tenere viva la passione per la As Roma dopo un anno terribile che ha avuto le sue ripercussioni anche in ambito sportivo: dalle palestre alle piscine ancora chiuse alla sospensione della Serie A, al rinvio degli Europei di calcio. Insomma, non c’è un aspetto della vita sociale che non sia stato completamente stravolto dal Covid-19.

E se il governo sta valutando ulteriori strette (leggi qui), i tifosi giallorossi di Fiumicino si stanno già organizzando per preparare la ripartenza. Sono tante le iniziative in programma per questo nuovo anno: dalla beneficenza ad eventi con i club, fino alla creazione di una squadra di calcio. Eventi ai quali si aggiungeranno poi quelli già programmate dall’Utr (che raccoglie tutti i Roma club del pianeta). Ad animare questo nuovo circolo anche una battaglia: realizzare lo Stadio della Roma proprio a Fiumicino.

Un’ipotesi già paventata negli anni scorsi (leggi qui) e rilanciata dall’Amministrazione comunale a guida Montino (leggi qui) e rilanciata dallo stesso Sindaco proprio nelle ultime settimane del 2020: “La soluzione b a Fiumicino è aperta, è più facile, è una soluzione credibile, ha una certa qualità. Io resto in attesa, se qualcuno vuole il tavolo per noi è aperto”. Anche il nuovo Roma club è della stessa idea e annuncia il pieno sostegno al Comune se deciderà di continuare su questa strada.

