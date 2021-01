L’avvocato risponde: un filo diretto con i lettori

Un consiglio, una domanda o una semplice spiegazione. Essere aggiornati ed avere informazioni sul mondo legale, oggi più che mai, è una necessità di tutti. Molte questioni, infatti, possono risultare “spinose” o addirittura incomprensibili per chi non è esperto del settore o si trova coinvolto, a vario titolo, in questioni legali. Eredità, contenziosi, liti… In questi casi, avere chiarimenti e delucidazioni su come funziona la Giustizia, aiuta a migliorare il nostro rapporto con la società in cui viviamo.

Che sia semplice curiosità o il reale bisogno di una consulenza esperta, il Faro online ha creato appositamente un filo diretto con un prestigioso studio legale, per dare ascolto e risposte ai quesiti dei cittadini.

Una comunicazione chiara e trasparente è l’idea alla base della nuova iniziativa “L’avvocato risponde” realizzata insieme agli avvocati Anna Maria Anselmi e Maria Grazia Cappelli dello Studio Legale Anselmi.

Con la rubrica “L’Avvocato risponde”, si arricchisce l’impegno del “Faro” in ambito sociale e dalla parte dei cittadini. Avere un punto di riferimento in ambito legale è una risorsa in più per chiunque avrà un quesito o un dubbio sui molteplici aspetti e imprevisti della vita quotidiana.

Gli avvocati daranno il proprio contributo, fornendo risposte a chi li interroga: ogni venerdì nell’ apposita rubrica “L’avvocato risponde” saranno pubblicate le risposte che gli esperti daranno ai quesiti ricevuti dalla redazione.

Per fare la propria domanda agli avvocati, basta inviare una email a segreteria@ilfaroonline.it