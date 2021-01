Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La dinamica circolazione depressionaria che nel weekend si è approfondita tra la Penisola Iberica e il Mediterraneo occidentale, condizionando anche il tempo sulle nostre regioni centro-meridionali, inizierà a traslare verso Levante con l’inizio della prossima settimana. Seppur indebolita transiterà sul Mediterraneo centrale coinvolgendo le nostre regioni centrali e soprattutto meridionali dove rinnoverà condizioni di tempo instabile. Sarà accompagnata inoltre dall’ingresso di correnti settentrionali che impegneranno anche il Sud Italia dando luogo ad un calo delle temperature, dopo la mitezza che tra sabato e domenica avrà interessato soprattutto l’estremo Meridione.

METEO LUNEDÌ. Sarà una giornata all’insegna della stabilità al Nord, salvo qualche annuvolamento su Veneto orientale e Friuli VG, con clima ancora freddo. Addensamenti più consistenti invece sulla Romagna, anche con la possibilità di qualche fenomeno, nevoso già dai 200m. L’instabilità coinvolgerà più direttamente il Centro-Sud con ancora qualche isolata e debole pioggia sparsa lungo il versante adriatico, più probabile sulle Marche, e sulla Calabria. Deboli nevicate già dai 100/200m sulle Marche, a quote collinari sulla dorsale centro-settentrionale dove i fenomeni saranno però molto deboli e sporadici. Maggiore instabilità in Sardegna con rovesci più estesi. Temperature che inizieranno a calare anche su gran parte del Sud.

METEO MARTEDÌ. L’instabilità si attarderà al Sud coinvolgendo prevalentemente Sicilia e Calabria con piogge e rovesci, qualche fenomeno isolato possibile anche in Puglia, ma sul resto del Meridione si avranno anche alcune schiarite e assenza di fenomeni. Temporanea stabilità al Centro-Nord, ma con aumento delle nubi alte e stratificate sulle regioni settentrionali e tendenza a peggioramento sui confini alpini per l’avvicinamento di un fronte freddo dal Nord Europa con qualche nevicata sui confini franco-svizzeri. Temperature in calo al Centro-Sud.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Nottetempo residui fenomeni nevosi su Est Umbria in esaurimento. Cieli con nuvolosità irregolare nel corso della giornata con nuovi deboli fenomeni nevosi pomeridiani (da sta) su Appennino umbro; residui e isolati nevischi pomeridiani anche tra orvietano e Amiata. Migliora con spazi assolati sulla Toscana centro-settentrionale con deboli gelate mattutine tra senese e aretino, minime di vari gradi sotto lo zero invece in Montagna. Altrove, sul Lazio meridionale, deboli piogge sparse; neve debole su Appennino laziale dai 750/900m del reatino ai 1100/1200m del frusinate. Venti moderati/tesi nord-orientali su Toscana, Umbria e alto Lazio. Mare mosso.

MARTEDI’: bel tempo prevalente con maggiore soleggiamento sulla Toscana, locale nuvolosità tra Umbria e Lazio. Valori minimi diffusamente sotto lo zero in Toscana, ma anche su buona parte delle pianure e delle colline umbre e del Lazio interno; diffuse quindi le gelate. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Con la nuova settimana assisteremo a un netto miglioramento del tempo con al più sterile nuvolosità in transito da martedì. In questi contesti, noteremo temperature basse tra notte e primo mattino, diffusamente sotto lo zero a valle con probabili gelate (di vari gradi sotto lo zero in Appennino). Dopo metà mese è atteso un progressivo avvicinamento da Est di aria molto fredda di estrazione continentale. Analizzeremo le ripercussione nel corso dei prossimi giorni.

Fonte: 3B Meteo