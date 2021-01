“Ristoro Lazio Irap”, Panunzi (Pd): “Al via le domande dal 10 gennaio”

Regione Lazio – “Al via dalle ore 10:00 di oggi, 10 gennaio 2021, le domande per ‘Ristoro Lazio Irap’“. Lo ricorda il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi. Il bando, che ha una dotazione di 51 milioni di euro, ha l’obiettivo di sostenere la liquidità delle micro, piccole e medie imprese e dei liberi professionisti titolari di partita Iva del Lazio colpiti dalla crisi causata dal coronavirus e appartenenti a 283 diversi codici Ateco.

“Termine ultimo per presentare le domande le ore 10:00 dell’8 febbraio – prosegue il vice presidente della X commissione -. Quasi un mese di tempo per poter accogliere e soddisfare tutte le richieste. Le risorse messe in campo dovrebbero infatti essere sufficienti per coprire la platea dei potenziali aventi diritto”.

Per aiutare nella compilazione delle domande la Regione Lazio ha pubblicato online un manuale d’istruzione che indica in modo chiaro e puntuale la procedura, i passaggi da seguire e i documenti da allegare per presentare la domanda. Il documento è disponibile su https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/ e https://www.laziocrea.it/laziocrea/gare/avviso-pubblico-ristoro-lazio-irap/. La domanda di rimborso dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema al link https://www.regione.lazio.it/ristorolazioirap/.

I problemi tecnici possono essere segnalati all’email assistenzatecnicairap@laziocrea.it.

(Il Faro online)