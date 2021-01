Servizio Civile Universale a Sabaudia: sono 41 i posti disponibili

Sabaudia – C’è tempo fino al prossimo 8 febbraio alle 14 per presentare la domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale attivato presso il Comune di Sabaudia.

Due le progettualità, selezionate nell’ambito della più ampia pianificazione denominata “Sabaudia Cultura ed Educazione”, che offriranno l’opportunità a 41 giovani tra i 18 e i 28 anni, non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione, di dedicarsi per un anno al servizio della comunità: 5 ore di lavoro al giorno per 5 giorni (25 ore settimanali), con un rimborso di 440 euro al mese. In particolare, i ragazzi verranno inseriti in settori che riguardano nello specifico il patrimonio storico, artistico e culturale attraverso interventi volti all’educazione e alla promozione di quest’ultimo nonché all’area paesaggistica, ambientale e del turismo sostenibile-sociale e dello sport.

Per poter presentare la domanda di partecipazione i candidati devono essere iscritti al programma “Garanzia Giovani” e aver firmato il patto di servizio nonché essere iscritti presso il Centro per l’Impiego competente. La propria candidatura va inoltrata esclusivamente attraverso la piattaforma “Domanda On Line” (DOL) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/. L’accesso alla predetta piattaforma per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero deve avvenire esclusivamente con Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale; i cittadini appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Europea o extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, potranno accedere alla piattaforma attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento.

Per tutte le informazioni su requisiti e modalità di partecipazione, è possibile contattare la Nomina Srl. al numero 080-2146189 oppure ai numeri 393-6669393 o 349-0080544, anche tramite messaggistica Whatsapp.

Per guidare i candidati alla corretta presentazione della domanda, la Nomina Srl organizza delle videoconferenze tramite piattaforma Zoom, offrendo supporto gratuito: i prossimi incontri telematici sono in programma martedì 12 e mercoledì 13 gennaio alle 16 (coordinate per la partecipazione: Id 829 9075 1490 – Password 123456). La partecipazione è del tutto gratuita ma necessita della prenotazione ai numeri 393-6669393/380-2076629/349-0080544.

