Sopralluogo al vecchio faro di Fiumicino, Montino: “Uno stato di assoluto degrado”

Fiumicino – E’ stato effettuato oggi, 11 gennaio 2021, dal sindaco Esterino Montino un nuovo sopralluogo presso il vecchio faro di Fiumicino, insieme all’assessore all’ambiente Roberto Cini ed alla dirigente d’area.

“E’ in corso, – dichiara il Sindaco in un post sulla sua pagina Facebook – un intervento straordinario per interdire, come da mia ordinanza, il passaggio agli estranei tra l’area pubblica e l’area in concessione, intervento che il concessionario non ha fatto.

Con l’occasione ho potuto constatare la presenza nell’area, oltre che di persone non autorizzate, anche di cumuli di rifiuti ingombranti. Il faro, uno dei principali simboli della nostra città, è ancora in uno stato di assoluto degrado e pericolo strutturale”.

“E’ in pericolo proprio la tenuta del faro stesso, – conclude Montino – in rapporto alle forti mareggiate che ci sono state e che continueranno anche nelle prossime settimane. Tutto questo non è più accettabile”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino