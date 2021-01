Fiumicino, torna l’acqua a Parco Leonardo. Prima dalle autobotti… poi dai rubinetti

Fiumicino – Termina l’emergenza idrica per decine di famiglie di Parco Leonardo. Dopo le proteste e i disagi per l’interruzione che ha lasciato senz’acqua l’intero comprensorio di via Borromini, la protezione civile Nuovo Domani si è attivata per portare il prezioso contributo idrico con un’autobotte, almeno per tamponare l’emergenza.

Nel frattempo la dottoressa Carola, dirigente del Comune, in accordo col sindaco Montino, si è attivata con l’assessore Caroccia per coordinarsi con Acea, al fine di superare i problemi che avevano provocato la sospensione dell’erogazione (leggi qui).

In tarda serata, l’Acea ha riattivato il contatore dell’acqua, rifornendo nuovamente le case, e facendo tornare la situazione alla normalità.

