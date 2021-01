Il circolo Fdi di Fiumicino: “Il Sindaco si sveglia tardi sulla problematica del Faro”

Fiumicino – “Abbiamo appreso tramite i social che il sindaco, finalmente, si è accorto anche dell’annosa problematica del vecchio faro di Fiumicino“.

E’ quanto ha fatto sapere in una nota il circolo territoriale di Fratelli d’Italia-Patria e Libertà.

“Noi per primi effettuammo una raccolta firme negli anni passati per denunciare la instabilità strutturale e lo stato di totale abbandono del faro stesso nella noncuranza totale di questa amministrazione, amministrazione che ha però chiuso un occhio e tollerato un’occupazione presente a due passi dal faro stesso in una struttura fatiscente e pericolosa per chi frequenta la stessa.

Auspichiamo che – ha concluso il circolo di Fratelli d’Italia – finalmente il Faro possa tornare ad essere simbolo del nostro comune e diventi luogo di aggregazione per i giovani del nostro territorio e non simbolo di degrado ed abbandono come è attualmente”.

