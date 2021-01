Roma, cerca di estorcere denaro a un connazionale: 51enne arrestato

Roma – Gli agenti del commissariato Esposizione diretto da Pasquale Fiocco, hanno arrestato un cittadino brasiliano di 51 anni, con vari precedenti di polizia, resosi responsabile del reato di estorsione nei confronti di un suo connazionale.

Gli agenti, giunti in viale Libano hanno trovato l’uomo che litigava con la vittima che, non appena la situazione si è tranquillizzata, ha spiegato loro di essere stato minacciato dal 51enne.

L’arrestato infatti, gli aveva fatto esplicita richiesta di denaro per permettergli di continuare a sostare nel posto in cui svolgeva l’attività di prostituzione.

Il 51enne nei cui confronti pendeva anche un ordine di carcerazione, è stato arrestato mentre la vittima, presa a schiaffi dall’uomo, ha rifiutato l’intervento del 118.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo