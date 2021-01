“Storie di luce” sulla Torre Ottagona di Castellone e la Torre di Mola a Formia

Formia – L’iniziativa “Storie di Luce”, rientra nell’ambito delle attività di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Formia ed è stata ammessa a contributo della Regione Lazio. E’ frutto di un progetto presentato dal Comune di Formia che ha affidato la realizzazione a Rta Sinus Formianus, già gestore di alcuni siti archeologici della città. Le riprese degli allestimenti scenografici luminosi tematici e di attrazioni multimediali, con proiezioni speciali all’esterno di tre siti del Comune di Formia, l’Area Archeologica Caposele, la Torre di Mola e la Torre di Castellone sono stati diffusi durante il periodo natalizio attraverso la pagina ufficiale Facebook del Comune di Formia ma, in seguito alle limitazioni imposte per la prevenzione del contagio (che prevedono la chiusura dei siti archeologici) e a causa delle pessime condizioni atmosferiche, non è stato possibile finora realizzarle anche in presenza.

Dal 13 al 15 gennaio saranno finalmente attive le proiezioni previste sull’esterno delle due Torri della città (Mola e Castellone) e il percorso all’aperto sarà liberamente fruibile dai cittadini dalle 17 alle 20. Prenderà vita così in città un itinerario tematico luminoso, e sarà un modo innovativo per valorizzare il patrimonio culturale, la storia e le tradizioni legate al periodo natalizio.

L’itinerario alla Torre di Mola, considerata uno dei simboli della città, porterà il pubblico alla scoperta di vicende e suggestioni legate alla storia del sito archeologico e alla sua trasformazione nel corso dei secoli. Le proiezioni si alterneranno sulla Torre e sui corpi di fabbrica annessi, accompagnate da suoni. Il percorso che introdurrà i visitatori alla storia del monumento, sarà visibile dall’esterno sui due fronti della Torre (fronte di mare e fronte di terra). Alla storia del monumento sarà affiancato il racconto delle tradizioni di Natale che risalgono all’epoca antica e medievale e alla suggestiva simbologia legata ai riti di passaggio stagionali e al rinnovamento.

All’interno del vano che un tempo costituiva la porta di accesso alla città, oggi sovrastato dalla splendida Torre Ottagona di Castellone edificata nel 1377, sarà invece proiettato un racconto multimediale dedicato alla storia del luogo, e oltre alla lunghissima vita del monumento si potranno scoprire le tradizione delle antiche confraternite laicali che hanno contributo a caratterizzare le liturgie e le devozioni dedicate al Natale e la ricca produzione musicale locale, tramandata ancora oggi da musicisti itineranti. Info al numero verde 800.14.14.07.

