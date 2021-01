Anselmi: “Solidarietà ai lavoratori di Aviation Services e Avia Partner”

Fiumicino – “Questa mattina ho incontrato una delegazione in rappresentanza dei circa 1600 lavoratori di Aviation Services e Avia Partner, insieme ad alcune sigle sindacali”. Lo dichiara l’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi.

“Durante l’incontro hanno espresso la loro preoccupazione – spiega – in merito alla comunicazione ricevuta dalle rispettive aziende che a partire da questo mese non saranno più anticipate le casse integrazioni straordinarie. Questo comporterebbe enormi problemi per i lavoratori e le loro famiglie che, per almeno tre mesi, ovvero fino a quando non interverrebbe l’Inps, si ritroverebbero senza i loro stipendi”.

“Come Assessorato – conclude – ci impegneremo per sensibilizzare gli amministratori delle due società perché garantiscano la cassa integrazione ai loro dipendenti o trovino soluzioni alternative, come già fatto da altre realtà aeroportuali. Nei prossimi giorni fisseremo un incontro con loro per discutere di questi argomenti”.