Bilancio approvato a Formia, il sindaco: “Il Commissario ha confermato quanto fatto da noi”

Formia – “Nella giornata dell’11 gennaio 2010, il dottor Maurizio Alicandro, commissario ad Acta nominato dalla Prefettura di Latina, ha redatto e approvato la delibera per la salvaguardia degli equilibri di bilancio del Comune di Formia”.

Ne dà notizia il sindaco Paola Villa che chiarisce: “Nella delibera il commissario conferma quanto affermato dall’amministrazione e dal settore economico-finanziario in data 23 novembre 2020”.

Il primo cittadino di Formia prosegue, poi, evidenziando: “Come sappiamo, la delibera in questione non ha trovato la maggioranza dei consiglieri comunali favorevoli nella successiva seduta di Consiglio Comunale del 28 dicembre.

Nella fattispecie è doveroso sottolineare che la variazione di bilancio proposta per il consiglio comunale del 28 dicembre garantiva il mantenimento degli equilibri, in quanto consentiva la copertura delle mancate entrate legate all’emergenza covid-19 (tosap, Imu per immobili turistici, sanzioni codice della strada, introiti parcheggi, tassa di soggiorno).

Le minori entrate del Comune di Formia, infatti, ammontano a un milione e 249.698,06. Queste sarebbero state coperte con i fondi assegnati dal Governo al Comune di Formia, pari a due milioni e 369.689,38, mentre la differenza, ossia un milione e119.991,32, sarebbe andata a costituire un ‘risultato positivo’ di amministrazione, vincolato al Covid, il quale sarebbe stato utilizzabile a tutto vantaggio della città.

Purtroppo, però, non avendo il consiglio comunale approvato la variazione di bilancio, questi fondi assegnati giacciono ora in banca e non possono essere usati.

Va detto che nel 2020 lo squilibrio è stato riportato dalla quasi la totalità dei comuni italiani, tanto che la Camera dei Deputati il 16 settembre scorso ha istituito un fondo di 3,5 miliardi di euro per “assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all’emergenza Covid.

Queste risorse, assegnate ed usate dai diversi comuni italiani, hanno consentito alle amministrazioni locali di approvare la salvaguardia degli equilibri entro lo scorso mese di dicembre e mettere così in ordine i conti.

Il fatto che ciò non sia avvenuto per il Comune di Formia, il quale è costretto a riportare un disavanzo della gestione di competenza, mentre le risorse restano inutilizzate in banca, sta ad indicare la gravità del gesto di alta irresponsabilità politica da parte di chi, pur appartenendo alla maggioranza, pur avendo approvato il bilancio di previsione 2020 e, fatto incredibile, pur avendo votato la delibera degli equilibri di bilancio in commissione consiliare poche settimane prima del consiglio comunale del 28 dicembre, ossia i Consiglieri della lista Ripartiamo con Voi, ha deciso di bocciare la delibera, evidenziando in maniera definitiva che la crisi amministrativa non ha avuto alcun aspetto politico e proprio nulla a che vedere con gli aspetti economici-finanziari dell’Ente.

Oggi la città – conclude la Villa – riporta i danni e tutti siamo ancora in attesa di comprenderne la ragioni”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia