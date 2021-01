Fiumicino, vecchio faro a rischio crollo: il verbale dei Vigili del fuoco

Fiumicino – “Nel verbale inviato oggi dal Comando dei vigili del Fuoco di Roma in merito al sopralluogo che si è svolto ieri presso il vecchio faro di Fiumicino dopo nostra segnalazione, si evince che, a causa dell’aggravamento delle strutture in calcestruzzo armato e in muratura dell’interno dell’edificio dovuta all’incuria generale e all’azione del mare, è necessario effettuare immediatamente i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del faro stesso”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“I vigili del fuoco – prosegue – nel loro verbale, nel confermare il divieto di utilizzo del manufatto, ritengono che sia da interdire e rendere invalicabile l’intera area circostante per il pericolo di caduta di frammenti o la possibilità di crolli, anche parziali. La delimitazione deve essere estesa anche alle zone dell’ex cantiere, attualmente in dismissione, che presentano analoghe situazioni di pericolo”.

“Proprio per questo – conclude il sindaco – ho convocato per domani i concessionari dell’area così da discutere ed eventualmente definire il da farsi”.