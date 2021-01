Flashmob di poesia a Ostia: continua il fermento artistico durante le restrizioni anti-covid

Ostia X Municipio – Tra le piazze di Ostia stavolta la protagonista è la poesia. L’associazione culturale “Esosementi” apre il calendario devi eventi artistici del 2021 con un flashmob dedicato interamente alle esibizioni dei poeti, continuando a dialogare con le diverse realtà culturali del territorio del X Municipio.

A partire dalle 11.30 di stamattina a piazza delle Fiamme Gialle, le performance si sono susseguite al mercato Capo Passero e come ultima tappa a largo Roncagli: i passanti si fermano a guardare e ascoltare, mentre volano petali di fiori e vengono declamati versi per le strade.

Nonostante l’impossibilità di creare assembramenti (gli eventi non sono stati pubblicizzati nel rispetto delle norme anti-covid), il flashmob è stato non solo possibile ma anche partecipato, con la direzione artistica di Dafne Rubini e la collaborazione del collettivo culturale “Poetry Clan”, guidato da Viola Margaglio. L’evento è coerente con la mission del collettivo che, infatti, si ripropone di “Nutrire la cultura Hip Hop, le Arti e le lotte del nostro amato quartiere”, nonché di “Restituire alla poesia un po’ del suo posto, tra voci e orecchie vive, come tribù ancestrale riunita in cerchio la sera”.

A interpretare i versi, otto poeti che si sono alternati durante le tre performance dislocate in tre piazze del centro di Ostia. Nella prima esibizione di Piazza delle Fiamme Gialle, tutti i partecipanti hanno interpretato le proprie poesie sotto i balconi dei palazzi circostanti. L’iniziativa infatti, si chiama “Teatro sotto Casa” e il messaggio resta immediato: in un momento storico in cui viene vietato riunirsi per produrre poesia, cultura e teatro, le manifestazioni artistiche raggiungono direttamente le case delle persone, cambiando forma e trovando un antidoto per la paralisi generale.

I contenuti restano fedeli alle restrizioni e ai turbamenti del momento, ma scelgono di colorarsi di speranza, lanciando uno sguardo alla fortuna di poter essere presenti e alla certezza del ritorno a una normalità tanto attesa. In definitiva, la spinta artistica del territorio continua: bloccata, ma mai spenta.

