Gli azzurri del ciclocross in raduno ad Ardea, c’è anche Aru

Ardea – I primi due giorni di raduno per la Nazionale di ciclocross guidata da Fausto Scotti, sono stati giorni intensi di lavori e ripetute.

Da ieri in raduno, tra gli azzurri convocati, ci sarà anche Fabio Aru, con “la sua voglia di mettersi in gioco” come sottolinea il commissario tecnico Scotti, ed impreziosire un gruppo già ricco di atleti come Eva Lechner, Jakob Dorigoni, Chiara Teocchi ed anche i freschi vincitori del titolo tricolore: Gioele Bertolini e Alice Maria Arzuffi.

Riportiamo sotto i convocati

Fabio Aru TEAM QHUBEKA ASSOS

Alice Maria Arzuffi G.S. FIAMME ORO

Gioele Bertolini CENTRO SPORTIVO ESERCITO

Cristian Cominelli SCOTT RACING TEAM

Jakob Dorigoni SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE

Antonio Folcarelli RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM

Rebecca Gariboldi TEAM CINGOLANI

Eva Lechner CENTRO SPORTIVO ESERCITO

Silvia Persico VALCAR – TRAVEL & SERVICE

Gaia Realini SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE

Nicolas Samparisi KTM ALCHEMIST SELLE SMP DAMA

Chiara Teocchi CENTRO SPORTIVO ESERCITO

(fonte@federciclismo.it)