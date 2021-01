Infernetto, partiti i lavori per il rifacimento dell’asfalto di via Wolf Ferrari

Ostia – Sono partiti i lavori per il rifacimento del manto stradale di via Wolf Ferrari, all’Infernetto. Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è il Movimento 5 Stelle del X Municipio.

“I lavori – spiegano – verranno effettuati nelle ore notturne per creare meno disagio agli utenti e alla viabilità. Un’altra strada importante e per troppo tempo abbandonata è stata resa nuovamente fruibile in sicurezza per gli automobilisti”.



