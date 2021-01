Roma, 26enne finisce sotto un vagone della metro: trasportata in ospedale in codice rosso

Roma – Ieri, 12 gennaio alle 20,51, i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti presso la stazione della metro Arco di Travertino, una fermata della linea A, per prestare soccorso a persona .

Una ragazza 26enne è stata estratta da sotto un vagone della metro, in prossimità della banchina, dalla squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2, la 12 A, e successivamente trasportata in ospedale dai sanitari del 118 in codice rosso.

In ausilio della squadra vvf intervenuta era presente il carro sollevamenti, il capo turno provinciale e il funzionario di guardia.

